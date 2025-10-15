Путешествия
19:25, 15 октября 2025Путешествия

Россиянин влюбился в трансгендера в Таиланде, узнал его истинный пол и пригрозил расправой

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Российский путешественник влюбился в Таиланде в девушку, которая оказалась мужчиной, и пригрозил ей расправой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, россиянин познакомился с трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на пляже Пхукета. Узнав истинный пол возлюбленной, мужчина разозлился и приехал на место ее работы. Он попытался разбить витрину в здании камнем и угрожал, что высокопоставленные знакомые закроют заведение. В итоге путешественник сбежал после вызова полиции.

Ранее жительница Белоруссии приехала в Таиланд на заработки, но оказалась в рабстве. Девушку вывезли в Мьянму из Бангкока и продали на органы.

    Все новости