Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 15 октября 2025Экономика

Россиянка установила памятник жене хана Кучума и поплатилась

Жительницу Тобольска оштрафовали за установку памятника жене хана Кучума
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Жительница Тобольска незаконно установила памятник жене хана Кучума Сузге Ханым и поплатилась за это.
Внимание на ситуацию в российском городе обратила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram.

По информации источника, 61-летняя Луиза Шамсутдинова, председатель Совета РТОО «Наследие» по региону, летом 2025 года установила на территории историко-мемориального комплекса «Искер» металлическую скульптуру, названную ею «Великая Сибирская царица Ханбика-Сузге на Искере», без наличия разрешения на это. Инициативу оценили не все жители Тобольска. Так, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что установка подобной скульптуры является актом исторического экстремизма, поскольку, согласно легендам, жена Кучума сопротивлялась присоединению Сибири к России и покончила с собой, когда ее город взяли отряды Ермака. Спустя месяц после установки памятник изъяли, а Шамсутдинова объявила о краже.

«Проверка прокуратуры выявила, что обвиняемая систематически размещала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикации, видеоматериалы и комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности. В частности, речь шла о негативной оценке исторических событий, связанных с вхождением Сибири в состав России, а также оскорбительных высказываниях в адрес Ермака и его сподвижников», — сказано в сообщении ведомства. В результате суд, изучив материалы соответствующего дела, оштрафовал Шамсутдинову на 17,5 тысячи рублей. Скандальную скульптуру же он обязал обратить в доход государства.

Ранее в октябре сообщалось, что у бюста поэта и писателя Александра Пушкина, недавно установленном в столичном Чертаново, украли руку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

    Потери США из-за шатдауна измерили миллиардами долларов

    Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

    30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

    В США нашли поводы для оптимизма в решении конфликта на Украине

    Лишенный гражданства Украины артист показал татуировку с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости