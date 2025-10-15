Россиянка установила памятник жене хана Кучума и поплатилась

Жительницу Тобольска оштрафовали за установку памятника жене хана Кучума

Жительница Тобольска незаконно установила памятник жене хана Кучума Сузге Ханым и поплатилась за это.

Внимание на ситуацию в российском городе обратила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram.

По информации источника, 61-летняя Луиза Шамсутдинова, председатель Совета РТОО «Наследие» по региону, летом 2025 года установила на территории историко-мемориального комплекса «Искер» металлическую скульптуру, названную ею «Великая Сибирская царица Ханбика-Сузге на Искере», без наличия разрешения на это. Инициативу оценили не все жители Тобольска. Так, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что установка подобной скульптуры является актом исторического экстремизма, поскольку, согласно легендам, жена Кучума сопротивлялась присоединению Сибири к России и покончила с собой, когда ее город взяли отряды Ермака. Спустя месяц после установки памятник изъяли, а Шамсутдинова объявила о краже.

«Проверка прокуратуры выявила, что обвиняемая систематически размещала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикации, видеоматериалы и комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности. В частности, речь шла о негативной оценке исторических событий, связанных с вхождением Сибири в состав России, а также оскорбительных высказываниях в адрес Ермака и его сподвижников», — сказано в сообщении ведомства. В результате суд, изучив материалы соответствующего дела, оштрафовал Шамсутдинову на 17,5 тысячи рублей. Скандальную скульптуру же он обязал обратить в доход государства.

Ранее в октябре сообщалось, что у бюста поэта и писателя Александра Пушкина, недавно установленном в столичном Чертаново, украли руку.