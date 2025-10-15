Россия
17:27, 15 октября 2025Россия

Российский боец случайно наступил на голову спящего в кустах солдата ВСУ

ТАСС: Российский боец в зоне СВО случайно наступил на голову спящего солдата ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец в зоне специальной военной операции (СВО) случайно наступил на голову спящего солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в беседе с ТАСС.

По его словам, инцидент произошел на подходе к поселку Московское в ДНР. Военнослужащий группировки «Центр» занял позицию, ожидая разведчика. «Так вышло, что они вместе оказались. И нечаянно наступил на голову противнику, который сидел в кустах и спал. Реально, он наступил на голову, после чего случился стрелковый бой», — сказал собеседник агентства.

Командир подчеркнул, что столкновение оказалось непродолжительным, и противник в результате был уничтожен.

Ранее в сети появилось видео схватки бойца группировки российских войск «Восток» с пятью военнослужащими ВСУ. На кадрах видно, как россиянин бросает гранату в окно здания, где засел противник, а затем открывает огонь из автомата, в результате ликвидировав двоих человек.. После этого он укрывается в погребе, чтобы атаковать спасающихся бегством солдат противника из засады.

