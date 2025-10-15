Российский суд приговорил воевавшего три года за ВСУ грузина

Грузинскому наемнику дали 14 лет за боевые действия на стороне ВСУ

Российский суд признал гражданина Грузии Акаки Берианидзе виновным по уголовному делу об участии в вооруженном конфликте и приговорил его к 14 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Как установил суд, Берианидзе вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте 2022 года. В течении трех лет он воевал против российских войск на территории Луганской и Донецкой народных республик, получая за свою работу денежное вознаграждение.

В отношении фигуранта судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.

