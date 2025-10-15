Российский суд приговорил воевавшего три года за ВСУ грузина

Российский суд признал гражданина Грузии Акаки Берианидзе виновным по уголовному делу об участии в вооруженном конфликте и приговорил его к 14 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Как установил суд, Берианидзе вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте 2022 года. В течении трех лет он воевал против российских войск на территории Луганской и Донецкой народных республик, получая за свою работу денежное вознаграждение.
В отношении фигуранта судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что воевавшую за ВСУ наемницу из Норвегии нашли в Херсоне.