15:29, 15 октября 2025Силовые структуры

Российский суд приговорил воевавшего три года за ВСУ грузина

Грузинскому наемнику дали 14 лет за боевые действия на стороне ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский суд признал гражданина Грузии Акаки Берианидзе виновным по уголовному делу об участии в вооруженном конфликте и приговорил его к 14 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Как установил суд, Берианидзе вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте 2022 года. В течении трех лет он воевал против российских войск на территории Луганской и Донецкой народных республик, получая за свою работу денежное вознаграждение.

В отношении фигуранта судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что воевавшую за ВСУ наемницу из Норвегии нашли в Херсоне.

