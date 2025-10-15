Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:11, 15 октября 2025Бывший СССР

Воевавшую за ВСУ наемницу из Норвегии нашли в Херсоне

РИАН: Норвежская наемница Эйра, которую заочно осудят в ДНР, переехала в Херсон
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Обвиняемая в наемничестве норвежка Сандра Эйра, приехавшая на Украину воевать за ВСУ, сейчас находится в Херсоне. В мае она перевезла из Норвегии на Украину свою дочь от первого брака, о чем узнали журналисты РИА Новости.

В своих соцсетях женщина сообщила о рождении сына 27 августа этого года и прикрепила снимки, сделанные в период беременности, позируя в военной форме. Как оказалось, отцом ребенка является боец ВСУ с позывным Джабари.

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили против 39-летней подданной Королевства Норвегия. Она заочно стала обвиняемой по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Эйру объявили в международный розыск. Суд заочно отправил ее под стражу.

Согласно версии следствия, в феврале 2022 года женщина прибыла на территорию Украины. Там она вступила в Интернациональный легион. Наемница прошла военную подготовку и принимала участие в боевых действиях против Армии России в ДНР вплоть до лета 2025 года. Уточняется, что за это она получила более двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что МВД России разыскивает норвежского экс-депутата Эйру по делу о наемничестве в ВСУ. Об этом стало известно в апреле 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый лидер Сирии едет в Москву. Что он хочет обсудить с Путиным?

    Крокодил напал на стирающую в реке женщину и съел половину ее тела

    Опровергнуты три популярных мифа о сексе во время менструации

    Ветеран ЧВК «Вагнер» нашел «общее» между ВСУ и армией России

    В США обеспокоились последствием поставок Tomahawk Украине

    Осужденный за покушение на хищение экс-полицейский ушел на СВО

    Немецкому депутату пригрозили госизменой за поездку в Россию

    Apple оказалась зависимой от Китая

    Роспотребнадзор перечислил основания для запрета БАДов

    На Украине раскрыли замысел Зеленского перед встречей с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости