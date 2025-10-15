Путешествия
Российский тревел-блогер назвал лучшее время для покупки билетов в Европу

Фото: Wirestock / Freepik

Российский тревел-блогер назвал лучшее время для покупки дешевых авиабилетов в Европу. Об этом он рассказал в видео на странице @egor_melo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, есть несколько месяцев, когда проходят самые крупные распродажи билетов. Это вторая половина января, март, первая половина июня, вторая половина октября, а также весь ноябрь. В эти периоды можно забронировать рейсы за 8-9 тысяч рублей в популярные европейские столицы.

Ранее этот же блогер развеял популярный миф о шенгенских визах. Автор ролика обратил внимание на мнение, что по итальянскому шенгену нельзя поехать во Францию.

