20:57, 15 октября 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» разделась до стрингов на массаже

Женщина-арбитр Клаудия Романи показала откровенное фото с массажа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», запечатлела себя на лимфодренажном массаже. Она позировала перед камерой, лежа на кушетке. На размещенных кадрах видно, что знаменитость разделась до стрингов, которые частично обнажали ее ягодицы.

Ранее сообщалось, что бывший учитель математики, доктор наук и манекенщик Пьетро Боселли снялся в откровенном виде. Тогда итальянец, победивший в международном конкурсе на звание «самого сексуального учителя в мире», позировал среди пальм полностью обнаженным.

    Все новости