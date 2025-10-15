«Самая сексуальная в мире судья» разделась до стрингов на массаже

Женщина-арбитр Клаудия Романи показала откровенное фото с массажа

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», запечатлела себя на лимфодренажном массаже. Она позировала перед камерой, лежа на кушетке. На размещенных кадрах видно, что знаменитость разделась до стрингов, которые частично обнажали ее ягодицы.

