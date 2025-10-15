Шаляпин призвал россиян быть терпимее к парам с разницей в возрасте

Певец и шоумен Прохор Шаляпин выступил в защиту пар, в которых разница в возрасте между партнерами 10 и более лет. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Газета.Ru».

По словам Прохора, жить с человеком старше или моложе себя — личное дело каждого, а в современном мире люди не должны нарушать личные границы друг друга.

«Мы просто должны порадоваться, что есть на земле счастливая пара. Нравится им — пусть живут. Даже если 20 лет разница, это личное дело», — высказался певец и призвал сограждан быть толерантнее.

Также он напомнил, что раньше в нашей культуре девушки часто были гораздо моложе своих возлюбленных. «Если девушка моложе, мужчина старше — в основном на Руси так было во времена дворян. Ничего зазорного не вижу», — добавил Шаляпин.

Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал «убрать со сцены» Прохора Шаляпина. Общественник назвал артиста «больным человеком».