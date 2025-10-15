Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:52, 15 октября 2025Культура

Шаляпин призвал россиян быть терпимее к парам с разницей в возрасте

Певец Прохор Шаляпин призвал не осуждать пары с большой разницей в возрасте
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин выступил в защиту пар, в которых разница в возрасте между партнерами 10 и более лет. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Газета.Ru».

По словам Прохора, жить с человеком старше или моложе себя — личное дело каждого, а в современном мире люди не должны нарушать личные границы друг друга.

«Мы просто должны порадоваться, что есть на земле счастливая пара. Нравится им — пусть живут. Даже если 20 лет разница, это личное дело», — высказался певец и призвал сограждан быть толерантнее.

Также он напомнил, что раньше в нашей культуре девушки часто были гораздо моложе своих возлюбленных. «Если девушка моложе, мужчина старше — в основном на Руси так было во времена дворян. Ничего зазорного не вижу», — добавил Шаляпин.

Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал «убрать со сцены» Прохора Шаляпина. Общественник назвал артиста «больным человеком».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Раскрыты заработки на гастрольном туре Павла Воли

    В Приамурье полицейские спасли косулю

    Королева приехала в постсоветскую страну

    Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

    Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

    Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

    В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости