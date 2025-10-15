Силовики задержали в аэропорту вербовавшего россиян для отправки на Украину

В аэропорту задержали мужчину, вербовавшего граждан для отправки на Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным ведомства, молодой человек действовал по указанию иностранного куратора через интернет искал людей и вовлекал их в противоправную деятельность. Таким образом ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним должны были покинуть территорию России, чтобы через третьи страны добраться до Украины и вступить в террористическую организацию.

