Силовые структуры
10:15, 15 октября 2025Силовые структуры

Силовики задержали в аэропорту вербовавшего россиян для отправки на Украину

Силовики задержали мужчину, вербовавшего граждан для отправки на Украину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В аэропорту задержали мужчину, вербовавшего граждан для отправки на Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным ведомства, молодой человек действовал по указанию иностранного куратора через интернет искал людей и вовлекал их в противоправную деятельность. Таким образом ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним должны были покинуть территорию России, чтобы через третьи страны добраться до Украины и вступить в террористическую организацию.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту.

