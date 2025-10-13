Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

В Москве возбудили дело против мужчины за перевод денег иноагенту Бабченко

В Москве возбудили дело на мужчину за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в период с января 2023 по март 2024 года 48-летний житель столицы с целью финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористической организации переводил деньги в криптовалюте на реквизитам, которые указал Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом). Сумма переводов составила более 60 тысяч рублей.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов выявили и пресекли его деятельность. С задержанным проведены следственные действия и ему предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

