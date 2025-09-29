В российском регионе задержали иностранного вербовщика террористов

В Волгограде задержали иностранца по делу о терроризме

В Волгограде задержали иностранца по делу о терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, 28-летний мужчина в Волгограде склонял местных жителей к участию в деятельности запрещенной в России международной организации. Также иностранец размещал в интернете материалы, содержащие признаки пропаганды терроризма.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность иностранного гражданина.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за сотрудничество с иностранным государством.