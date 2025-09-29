Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:29, 29 сентября 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали иностранного вербовщика террористов

В Волгограде задержали иностранца по делу о терроризме
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Волгограде задержали иностранца по делу о терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, 28-летний мужчина в Волгограде склонял местных жителей к участию в деятельности запрещенной в России международной организации. Также иностранец размещал в интернете материалы, содержащие признаки пропаганды терроризма.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность иностранного гражданина.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за сотрудничество с иностранным государством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

    В Кремле объяснили паузу в переговорах Москвы и Киева

    Раскрыт неожиданный защитник мозга при инсульте

    В Европе захотели ограничить права представителей России

    Бойцы СВО захватили украинский безэкипажный катер-«матку»

    Еврокомиссар рассказала о следующем шаге для вступления Украины в ЕС

    Минэнерго заявило о серьезной проблеме геологоразведки в России

    Доктор Мясников назвал самый серьезный постулат для защиты от раннего инфаркта

    Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии

    Уникальный Aurus Senat Киркорова за миллионы рублей сняли на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости