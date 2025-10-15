Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

Великобританию ждет крах в случае военного столкновения с Россией и Китаем. Такой исход конфликта предрек китайский портал Sohu в статье, перевод которой опубликовал «Главный региональный».

«В последнее время в Великобритании неоднократно делали амбициозные заявления по восстановлению военной мощи до уровня, сопоставимого с США. (...) Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна инвестирует 15 миллиардов фунтов стерлингов в строительство 12 атомных подводных лодок», — отмечается в материале.

По мнению портала, в случае войны с Россией и Китаем у Британии нет никаких шансов на победу. Лондону посоветовали отказаться от военных планов, принять реальность и постепенно адаптироваться к новой международной обстановке.

