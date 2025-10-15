Интернет и СМИ
Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

Sohu: Британию ждет крах в случае войны с Россией и Китаем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrew Harker / Shutterstock / Fotodom  

Великобританию ждет крах в случае военного столкновения с Россией и Китаем. Такой исход конфликта предрек китайский портал Sohu в статье, перевод которой опубликовал «Главный региональный».

«В последнее время в Великобритании неоднократно делали амбициозные заявления по восстановлению военной мощи до уровня, сопоставимого с США. (...) Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна инвестирует 15 миллиардов фунтов стерлингов в строительство 12 атомных подводных лодок», — отмечается в материале.

По мнению портала, в случае войны с Россией и Китаем у Британии нет никаких шансов на победу. Лондону посоветовали отказаться от военных планов, принять реальность и постепенно адаптироваться к новой международной обстановке.

Ранее Sohu сообщил, что президент США Дональд Трамп оказался в тупике из-за действий Китая. Одним из уроков, которые Пекин преподал Вашингтону, назвали решение ввести специальный портовый сбор для американских судов.

