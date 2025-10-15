Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:58, 15 октября 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 2 БПЛА в Белгородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 16:00 до 21:00 сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Белгородской области. Об отражении атаки сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ночь на 15 октября под ударом Вооруженных сил Украины оказался ряд российских регионов. Средствами ПВО были сбиты 59 беспилотников. «Лидером» по их уничтожению стали расчеты, развернутые в Ростовской области — над ней было сбито 17 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

    Трамп рассказал об усердной работе над украинским урегулированием

    Путин подписал закон о сроке действия результатов школьных олимпиад

    Российский аэропорт ограничил работу

    Колумбийский футболист из «Рубина» поделился впечатлениями от России

    «Черная дыра» в зоне СВО заставила бойцов ВСУ пропасть навсегда

    На Западе рассказали о стремлении России восстановить диалог с Евросоюзом

    Страны НАТО помогут потерявшей почти все корабли Украине восстановить флот на Черном море

    Путин подписал закон о запрете списания денег с отвязанной карты

    Путин утвердил концепцию российской миграционной политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости