Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 2 БПЛА в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 16:00 до 21:00 сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Белгородской области. Об отражении атаки сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ночь на 15 октября под ударом Вооруженных сил Украины оказался ряд российских регионов. Средствами ПВО были сбиты 59 беспилотников. «Лидером» по их уничтожению стали расчеты, развернутые в Ростовской области — над ней было сбито 17 БПЛА.