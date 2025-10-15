Мир
В США заявили о готовности РФ предоставить документы по убийству Кеннеди

Конгрессвумен Луна: РФ передаст США документы по делу об убийстве Кеннеди
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Конгрессвумен Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила о намерении российской стороны передать сведения по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Она написала об этом в социальной сети X.

«Мой офис только что получил сообщение от российского посольства, что посол России в Соединенных Штатах лично передаст мне в офис сведения от правительства Российской Федерации, касающиеся убийства Джона Кеннеди», — сообщила конгрессвумен. Луна отметила, что объем документа составляет 350 страниц.

Она добавила, что конгресс пытался получить доступ к этим сведениям еще в 1990-х годах.

Ранее документы, касающиеся убийства общественного деятеля Мартина Лютера Кинга, появились в общем доступе. Всего доступными стали более 230 тысяч страниц документов. Среди них — служебные записки ФБР и сводки Центрального разведывательного управления. При этом часть документов ранее не была оцифрована.

