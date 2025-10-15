Культура
Стало известно об исполненной певцом SHAMAN для Ким Чен Ына песне

Певец SHAMAN исполнил песню про товарища Ким Чен Ына на концерте в КНДР
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, спел песню, воспевающую лидера КНДР Ким Чен Ына. На это обратила внимание Общественная служба новостей.

Издание отмечает, что SHAMAN удивил публику новой композицией во время своего выступления в Северной Корее. Видеозапись с концерта появилась в социальных сетях. Песню Дронов посвятил северокорейскому народу и его лидеру. Сообщается, что припев песни целиком посвящен личности Кима.

Этот визит в Корею стал вторым для SHAMAN. На этот раз лидер КНДР сам принимал участие в концерте российских артистов в Пхеньяне, выразил им личную благодарность. Известно, что, поднявшись на сцену, Ким Чен Ын приобнял певца.

Ранее стало известно, что российский певец SHAMAN прибыл в Пхеньян в составе делегации России по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

