Студенты российского вуза пожаловались на наказание за просмотр фильма под одним одеялом

В Севастополе студенты филиала МГУ пожаловались на наказание в виде дисциплинарного взыскания якобы из-за просмотра фильма под одним одеялом в общежитии. Замдиректора филиала по общим вопросам Вадим Вородюхин в беседе с «Подъемом» назвал эту информацию фейком.

Как до этого сообщил Telegram-канал «Первый университетский», двух взрослых учащихся, лежавших вместе, якобы отчитали перед другими студентами и преподавателями. При этом отмечается, что молодые люди были одеты и просто смотрели кино. Со слов студентов, сотрудница администрации пояснила, что такие действия нарушают правила внутреннего распорядка общежития.

В филиале МГУ «Подъему» заявили, что кто-то решил оклеветать вуз. По словам Вородюхина, «органы уже в курсе» ситуации.

