Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

Актера Трескунова признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента

Суд в Москве привлек к ответственности актера Семена Трескунова (признан Минюстом РФ иностранным агентом), известного по ролям в фильмах «Призрак» и «Ивановы-Ивановы». Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции.

Тимирязевский суд столицы постановил, что Семен, который проживает за пределами России после начала специальной военной операции, нарушил порядок деятельности иностранного агента. За это он должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что известный российский актер Трескунов не оплатил предыдущие штрафы за нарушение закона об иноагентах.