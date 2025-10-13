Известный российский актер не оплатил штрафы за нарушение закона об иноагентах

Актер Семен Трескунов (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), имеет в России неоплаченные штрафы за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Артист уехал за границу после начала специальной военной операции. Сейчас долги Трескунова превышают 90 тысяч рублей.

Помимо этого, в связи с неоднократным нарушением закона в отношении Трескунова может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством России об иностранных агентах, рассказал правоохранитель.

В феврале 2025 стало известно о разводе актера с женой Анитой Ахмадуллиной.