07:50, 13 октября 2025Культура

Известный российский актер не оплатил штрафы за нарушение закона об иноагентах

Актер Семен Трескунов не оплатил штрафы за нарушение закона об иноагентах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Семен Трескунов

Семен Трескунов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Семен Трескунов (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), имеет в России неоплаченные штрафы за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Артист уехал за границу после начала специальной военной операции. Сейчас долги Трескунова превышают 90 тысяч рублей.

Помимо этого, в связи с неоднократным нарушением закона в отношении Трескунова может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством России об иностранных агентах, рассказал правоохранитель.

В феврале 2025 стало известно о разводе актера с женой Анитой Ахмадуллиной.

