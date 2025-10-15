Россия
Стало известно об активизации боевых действий в российском приграничье

Террористический батальон «Айдар» активизировал боевые действия в приграничье РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Входящий в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) батальон «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) активизировал боевые действия в российском приграничье. Об этом стало известно из публикации военблогеров проекта «Архангел спецназа» в Telegram.

Как рассказали в издании, штурмовики батальона попытались атаковать в районе населенных пунктов Бессаловка Сумской области и планировали закрепиться на окраине села. Российские военные отбили атаку. Также, по сообщению авторов проекта, боевые действия ведутся и близ сел Павловка и Рыжевка.

«В районе Рыжевки были отмечены отряды из новосозданной 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, что может указывать на возможные намерения по атаке у Теткино», — рассказали в «Архангеле спецназа» об активизации боев.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли один из важных элементов системы противовоздушной обороны — немецкую зенитную самоходную установку Gepard.

