Токсиколог объяснил инцидент со слезшей из-за вейпа у школьницы кожей

Токсиколог Сиворонов: Пар вейпов забивается в легкие глубже, чем дым от сигарет

Токсиколог Константин Сиворонов объяснил инцидент, произошедший с 15-летней жительницей Санкт-Петербурга, у которой слезла кожа после курения вейпа. Его цитирует kuzbass.aif.ru.

Отмечается, что после курения вейпа у школьницы появились высыпания на лице, шее и груди, после — боль в горле и во рту, затем она начала задыхаться, по телу пошли волдыри. В реанимацию ее госпитализировали с токсическим некролизом — смертельно опасным заболеванием.

Сиворонов отметил, что вейп выделяет не просто пар, а еще и мельчайшие вредные частицы, которые глубже, чем дым от сигарет, забиваются в легкие. «Отсюда кашель, одышка, а в будущем — серьезные проблемы с дыханием. Представьте, что вы вместо воздуха дышите гарью от сгоревшего пластика», — сказал он.

Врач добавил, что реакцию мог вызвать «химический коктейль», содержащийся в вейпах. Для создания вкусов вроде «клубничное мороженое», «кокосовое печенье» и других производители этих устройств используют сильные химические добавки, некоторые из которых при нагревании становятся ядовитыми и буквально разъедают легкие изнутри. Кроме того, вейпы также содержат никотин, который вызывает сильнейшую зависимость и мешает мозгу подростка правильно развиваться.

