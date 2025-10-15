Трамп посмертно наградил убитого соратника высшей наградой США

Трамп посмертно наградил своего соратника Кирка президентской медалью

Американский президент Дональд Трамп посмертно наградил своего соратника, консерватора Чарли Кирка президентской медалью Свободы. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

Награду из рук главы США получила вдова активиста Эрика Кирк, которая стала руководителем НКО Turning Point после гибели мужа. Незадолго до этого Трамп заявил, что поразмышляет над тем, чтобы назвать в честь своего соратника небольшую локацию на территории Белого дома.

Ранее лидер Соединенных штатов Дональд Трамп выделил вклад Кирка в его победу на президентских выборах. Как подчеркнул хозяин Белого дома, движение консерватора показало сокрушительную силу в американской политике. По его словам, благодаря усилиям Кирка приходили толпы людей, в результате чего получилось выиграть в предвыборной гонке беспрецедентное количество «молодых голосов».