15:52, 15 октября 2025Силовые структуры

Тренера осудили за получившую копьем в голову российскую школьницу

В Кабардино-Балкарии тренер получил условный срок за смерть школьницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pavel1964 / Shutterstock / Fotodom

В Кабардино-Балкарии тренер получил условный срок за школьницу, которой попали копьем в голову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Как установил суд, тренер детской спортивной школы в станице Приближной 3 мая без ведома руководства школы организовал на футбольном поле одновременную тренировку трех видов легкоатлетических дисциплин. Мужчина знал, что оно не предназначено для проведения занятий по легкой атлетике, а также о запрете правилами безопасности проведения одновременных занятий по разным дисциплинам и исключающих нахождение людей напротив лица, метающего копье.

Тренер расставил участников с нарушением правил и не заметил, как 17-летний спортсмен метнул копье, которым попал в голову 14-летней девочке. Травмы, полученные ей, оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что смертельная инъекция привела к возбуждению дела против россиянина.

