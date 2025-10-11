Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:04, 11 октября 2025Силовые структуры

Смертельная инъекция привела к возбуждению дела против россиянина

Липчанину грозит до 6 лет колонии за смертельную инъекцию для пациентки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Лев-Толстовского района Липецкой области, который подозревается в смертельной инъекции одной из своих пациенток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, вечером 10 октября мужчина, который незаконно оказывал медицинские услуги, сделал инъекцию обезболивающего препарата 28-летней женщине. Она страдала неврологическим заболеванием и не выжила.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Мужчине вменяют пункт «в» части 2 статьи 238 («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть») УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее три мужских тела нашли в автомобиле, припаркованном на автозаправочной станции в поселке Магистральный (Иркутская область).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ охарактеризовал ситуацию на фронте

    Женщина вернула Греции украденный античный фрагмент

    Смертельная инъекция привела к возбуждению дела против россиянина

    Появились фото разрушенного машинного зала ДнепроГЭС

    Забившего семь мячей в матче футболиста арестовали

    В российском регионе два человека пострадали от дрона ВСУ

    Адвокат описал финансовые убытки Джигана после развода с Самойловой

    Пропавшая в тайге семья россиян изменила планы в последний момент

    Найденный мертвым известный украинский криптобизнесмен сотрудничал с ГУР

    Гипертоников предостерегли от трех повышающих риск инфаркта ошибок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости