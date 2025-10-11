Смертельная инъекция привела к возбуждению дела против россиянина

Липчанину грозит до 6 лет колонии за смертельную инъекцию для пациентки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Лев-Толстовского района Липецкой области, который подозревается в смертельной инъекции одной из своих пациенток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, вечером 10 октября мужчина, который незаконно оказывал медицинские услуги, сделал инъекцию обезболивающего препарата 28-летней женщине. Она страдала неврологическим заболеванием и не выжила.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Мужчине вменяют пункт «в» части 2 статьи 238 («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть») УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

