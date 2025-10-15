Учительница полтора года насиловала школьника и получила 20 лет тюрьмы

В США учительницу приговорили к 20 годам тюрьмы за совращение 15-летнего ученика

В США учительницу из штата Айова приговорили к 20 годам тюрьмы за совращение 15-летнего школьника. Об этом сообщает The Des Moines Register.

На скамье подсудимых оказалась 32-летняя Саманта Майер-Дэвис, которая работала в школе Ратленд. Как установило следствие, женщина совратила и насиловала ученика полтора года — с мая 2022-го по ноябрь 2023-го. Кроме того, она обменивалась с ним фотографиями и видео непристойного характера.

Майер-Дэвис отрицала вину, пока школьная администрация не предоставила фото, подтверждающие ее отношения со школьником. В апреле бывшая учительница пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сексуальной эксплуатации ребенка. С нее сняли другие обвинения, включая те, которые были связаны с хранением детской порнографии.

6 октября Майер-Дэвис приговорили к 20 годам тюрьмы с последующими пятью годами надзора. Кроме того, против женщины идет второй процесс. Там она является обвиняемой по статьям о совращении несовершеннолетнего сотрудником школы. Полученный по этому делу срок Майер-Дэвис будет отбывать параллельно с первым.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии идет судебное разбирательство по делу 53-летней школьной учительницы, обвиненной в совращении 12-летнего мальчика. Преступления женщина совершала у себя дома.