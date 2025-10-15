Россия
Уволенный с матом российский чиновник дал комментарий из больницы

Самарский чиновник Жидков готов написать заявление об увольнении после больницы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Глава Кинельского района Юрий Жидков, которого губернатор Самарской области с матом уволил, дал комментарий, находясь в больнице, передает РИА Новости.

Российский чиновник отметил, что готов сам написать заявление о сложении полномочий после выхода из медицинского учреждения.

Жидков признался, что планомерно старался развивать Кинельский район. «Принятое решение (Федорищева — прим. «Ленты.ру») стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье», — пояснил он.

До этого жена Жидкова связала решение о его увольнении с молодым возрастом губернатора Самарской области.

14 октября Федорищев обматерил и отправил в отставку подчиненного. Причиной бурной реакции стало то, что глава региона увидел камень с разбитой мемориальной табличкой о героях Великой Отечественной войны. Он потребовал от Жидкова объяснений, однако тот назвал это «просто камнем».

