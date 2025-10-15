В Киеве обратились к ЕС с просьбой из-за европейских деталей в российских дронах

Власюк обратился к ЕС с просьбой усилить экспортный контроль из-за дронов РФ

Европейскому Союзу (ЕС) необходимо усилить экспортный контроль для своих компаний, поскольку в российских дронах и ракетах находятся компоненты из США и стран Западной Европы. С такой просьбой к Брюсселю обратился уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк, передает Bloomberg.

«Мы хотели бы, чтобы Евросоюз усилил экспортный контроль для европейских компаний», — сказал он.

На прошлой неделе чиновник вместе с замглавы МИД республики Сергеем Кислицей встретился с представителями стран G7 («Большой семерки»). На встрече он поделился обеспокоенностью из-за способности России обходить санкции Евросоюза.

Кроме того, отмечается, что Киев следит за санкциями против Белоруссии. По мнению украинских властей, ее все чаще используют для торговли деталями для беспилотников.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС финансово находится на стороне России, пока покупает энергоресурсы страны. Он отметил, что даже спустя 3,5 года после начала конфликта на Украине Евросоюз продолжает закупать у России природный газ и нефть.