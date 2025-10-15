Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 15 октября 2025Бывший СССР

В Киеве обратились к ЕС с просьбой из-за европейских деталей в российских дронах

Власюк обратился к ЕС с просьбой усилить экспортный контроль из-за дронов РФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Европейскому Союзу (ЕС) необходимо усилить экспортный контроль для своих компаний, поскольку в российских дронах и ракетах находятся компоненты из США и стран Западной Европы. С такой просьбой к Брюсселю обратился уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк, передает Bloomberg.

«Мы хотели бы, чтобы Евросоюз усилил экспортный контроль для европейских компаний», — сказал он.

На прошлой неделе чиновник вместе с замглавы МИД республики Сергеем Кислицей встретился с представителями стран G7 («Большой семерки»). На встрече он поделился обеспокоенностью из-за способности России обходить санкции Евросоюза.

Кроме того, отмечается, что Киев следит за санкциями против Белоруссии. По мнению украинских властей, ее все чаще используют для торговли деталями для беспилотников.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС финансово находится на стороне России, пока покупает энергоресурсы страны. Он отметил, что даже спустя 3,5 года после начала конфликта на Украине Евросоюз продолжает закупать у России природный газ и нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    Работодатели пожаловались на одну из главных проблем

    Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости