17:39, 24 сентября 2025

В Европе обвинили ЕС в поддержке России

Науседа обвинил Евросоюз в поддержке России из-за покупки ее энергоресурсов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Евросоюз финансово находится на стороне России, пока покупает энергоресурсы страны. В этом объединение обвинил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Delfi.

Он отметил, что даже спустя 3,5 года после начала конфликта на Украине Евросоюз продолжает закупать у России природный газ и нефть. При этом, по словам главы государства, сумма, которую страны ЕС тратят на закупку российских энергоносителей, превышает траты на поддержку Украины.

«Это означает, что Европа даже не нейтральна и, по сути, в финансовом отношении, больше на стороне России, чем Украины. Конечно, мы готовы поддерживать Украину и применяем санкции против России, но эта непоследовательность и инертность в закупках энергоносителей у России должны приводить всех в отчаяние», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, добиваясь от различных стран отказа от покупки российских энергоносителей, президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен. По его словам, таким образом глава Белого дома обеспечивает экономические интересы своей страны.

