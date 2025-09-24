В Кремле объяснили требование Трампа прекратить закупки энергоносителей у России

Песков объяснил бизнес-логикой призывы Трампа отказаться от закупок газа у РФ

Добиваясь от различных стран отказа от покупки российских энергоносителей, президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, стремясь при этом обеспечить экономические интересы своей страны. Об этом в интервью Радио РБК рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ (СПГ). И, избегая каких-то замысловатых дипломатических приемов, он, собственно, идет вперед», — прокомментировал представитель Кремля смену риторики Трампа, который в том числе объяснил закупками у Москвы повышение тарифов на импорт из Индии.

Также, вспомнив популярный в восьмидесятых годах прошлого века монолог Романа Карцева, Песков отметил, что американский президент «хочет заставить европейцев покупать маленьких раков по пять рублей вместо того, чтобы покупать больших по три» и действует исходя из экономической целесообразности.

Как сообщалось ранее, со второй половины 2026 года в мире ожидается начало многолетнего профицита предложения СПГ и, как следствие, падение цен из-за перепроизводства, что аналитики называют проблемой прежде всего для Трампа и его администрации. На фоне этого Белый дом усилил нажим на европейцев, призывая активнее отказываться от газа из России. По словам главы Минэнерго США Кристофера Райта, на это у ЕС могло бы уйти от полугода до года.

В 19-й пакет антироссийских санкций Брюссель планирует внести обязательство прекратить закупки не в 2028-м, а уже в 2027 году.