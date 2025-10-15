Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:20, 15 октября 2025Россия

В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

Константинов: Все будет другим после передачи ВСУ ракет Tomahawk
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Передача Украине крылатых ракет американского производства Tomahawk приведет к другому уровню эскалации военного конфликта и изменит все. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Tomahawk — это серьезно и опасно. Их передача Украине приведет к новому, совершенно другому уровню эскалации военного конфликта. Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел», — сказал крымский политик.

По словам Константинова, тема с поставками ракет США Украине используется как инструмент давления на Россию и шантажа. Москва, как отметил глава крымского парламента, готова к переговорам, но президенту Украины Владимиру Зеленскому они не нужны.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что поставка Соединенными Штатами на Украину ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — для президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что «очередная пустая угроза» американского лидера вызвана затянувшимися переговорами с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    Работодатели пожаловались на одну из главных проблем

    Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости