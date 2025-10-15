В объявившем самую большую выплату новобранцам СВО регионе в девять раз урезали сумму

В Самарской области в девять раз уменьшили выплаты контрактникам СВО

В Самарской области в девять раз уменьшили единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В начале года регион объявил самую большую в стране выплату новобранцам СВО — общая сумма составляла 4 миллиона рублей, из которых 3,6 миллиона — выплаты от региона. Теперь жителям области, принявшим решение о заключении контракта с Минобороны России, полагается сумма в девять раз меньше — 400 тысяч рублей от региона. Еще 400 тысяч рублей добровольцы получат из федерального бюджета.

При этом, как отмечает издание, офицерам запаса, отправляющимся на СВО от Самарской области, по-прежнему выплачивается 3,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии резко сократили выплаты новобранцам — с 1,6 до 1 миллиона рублей. Аналогичные решения также были приняты в Ульяновской области, Чувашии, Татарстане, Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе.