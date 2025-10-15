Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 15 октября 2025Россия

В объявившем самую большую выплату новобранцам СВО регионе в девять раз урезали сумму

В Самарской области в девять раз уменьшили выплаты контрактникам СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

В Самарской области в девять раз уменьшили единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В начале года регион объявил самую большую в стране выплату новобранцам СВО — общая сумма составляла 4 миллиона рублей, из которых 3,6 миллиона — выплаты от региона. Теперь жителям области, принявшим решение о заключении контракта с Минобороны России, полагается сумма в девять раз меньше — 400 тысяч рублей от региона. Еще 400 тысяч рублей добровольцы получат из федерального бюджета.

При этом, как отмечает издание, офицерам запаса, отправляющимся на СВО от Самарской области, по-прежнему выплачивается 3,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии резко сократили выплаты новобранцам — с 1,6 до 1 миллиона рублей. Аналогичные решения также были приняты в Ульяновской области, Чувашии, Татарстане, Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    В России одобрили проект закона о льготах для совершеннолетних детей бойцов СВО

    Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди женщин

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости