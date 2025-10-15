В одном городе умершим запретили платить перевозчику в загробной жизни

Жителям города Саппоро запретили класть монетки в гробы усопших

Власти японского города Саппоро официально запретили родственникам усопших класть в гробы монетки достоинством десять иен. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно древней традиции, эти деньги предназначены для платы перевозчику в загробной жизни, который должен переправить душу умершего через мифическую реку Сандзу. Однако городская администрация столкнулась с практической проблемой, когда кремация стала массовой процедурой.

«В процессе кремации металлические монеты плавятся и прилипают к внутренней поверхности печи, и приходится удалять их вручную», — пояснил сотрудник мэрии Фудзита. Он отметил, что такая очистка может занимать до часа и сокращает срок службы дорогостоящего оборудования.

Некоторые крематории, стараясь уважить верование, подготовили специальные бумажные листы с изображением «шести древних монет» для символической замены реальных денег. Местные жители отнеслись к нововведению неоднозначно. «Теперь мои родители не смогут переправиться через реку Сандзу», — пожаловался один из них.

Кроме монет, в Саппоро также рекомендовали не помещать в гробы виноградное вино, смартфоны и плюшевых кукол, поскольку это может повредить оборудование и загрязнить окружающую среду.

Ранее в Китае сын устроил необычный обряд долголетия для своей пожилой матери и усадил ее в гроб. Затем он нанял 16 носильщиков, чтобы те пронесли ее в гробу по улице.