В России объяснили уникальность реактивного «Земледелия»

МО России: ИСДМ «Земледелие» создает «интеллектуальные» минные поля

Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», которую активно применяют в ходе СВО, позволяет создавать «интеллектуальные» минные поля. Уникальность машины объяснило Минобороны (МО) России.

Ведомство рассказало о расчете ИСДМ группировки войск «Центр», который блокировал маршруты передвижения противника на красноармейском направлении СВО. Расчет дистанционно заминировал участок в тыловом районе при помощи реактивных снарядов с программируемыми боеприпасами. Позже на минном поле зафиксировали уничтожение живой силы и техники ВСУ.

«Система "Земледелие" уникальна тем, что способна создавать "интеллектуальные" минные поля на расстоянии до 15 километров», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что программируемые боеприпасы с функцией самоликвидации позволяют гибко управлять минными заграждениями.

В состав комплекса «Земледелие» входят пусковая установка на 50 снарядов калибра 122 миллиметра и транспортно-заряжающая машина. Заградитель способен оперативно создать минное поле площадью в несколько гектаров.

Ранее в октябре командир взвода управляемого минирования инженерного подразделения группировки войск «Центр» старший лейтенант Иван Кравцов сообщил, что «Земледелие» позволяет устанавливать смешанные и противотанковые заграждения на пути противника.