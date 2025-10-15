Россия
12:38, 15 октября 2025

В России отреагировали на слова главы МИД Польши о готовности Украины воевать три года

Сенатор Джабаров: Не Украина готова воевать три года, а вся Западная Европа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что Украина готовится воевать еще три года, касаются всей Западной Европы, которая планирует решить и свои задачи с помощью затягивания конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что не Украина готовится воевать, а Западная Европа — НАТО готовится воевать еще три года. Видимо, свои силы они рассчитывают на три года. Цель — максимально ослабить Россию, как можно дольше затягивать вооруженный конфликт для того, чтобы достигать своих целей, которые они имеют», — Джабаров.

Он также предположил, что Польша претендует на часть украинских и белорусских территорий.

«Я думаю, что Сикорский не тот человек, который определяет будущее Украины и будущее нашей страны, поэтому запомним его слова на будущее», — отметил сенатор.

Сикорский в своем заявлении также призывал европейские страны продолжать прежний курс по поддержке Украины и выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk для усиления ударов по российской инфраструктуре.

