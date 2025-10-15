Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:53, 15 октября 2025Бывший СССР

В России оценили «заигрывания» Лукашенко с Трампом

Политолога Жарихин: Лукашенко заигрывает с США, но получается у него не очень
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается заигрывать с американским коллегой Дональдом Трампом, однако получается у него не очень. Такую оценку действиям белорусского лидера дал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью MK.RU.

По его словам, попытки Лукашенко вести равную игру с Трампом могут привести к тому, что глава Белого дома его «переиграет», поскольку у США и Белоруссии слишком разный военный и политический вес. Политолог напомнил, что Лукашенко «милостиво» выпустил оппозиционеров, однако «ни один самолет "Белавиа" после этого так никуда и не полетел».

«С приходом Трампа все играют в "сделки". Лукашенко тоже этого хочется. В одну сделку он уже сыграл. Он хочет предпринять еще одну попытку, потому что думает, что сейчас нельзя отсиживаться за спиной России, надо показать, что Белоруссия независимая страна, которая отстаивает свои интересы. Но не очень хорошо получается», — считает эксперт.

Ранее Лукашенко согласился на большую сделку с США, если будут учтены интересы Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что Минск будет ждать от Вашингтона условий будущей сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто камень? Уволен, *****!» Губернатор вспылил из-за отношения чиновника к мемориалу участникам Великой Отечественной войны

    В России оценили «заигрывания» Лукашенко с Трампом

    Российский регион захотел взять многомиллиардный кредит на три года

    В МВД назвали способ узнать число оформленных на человека сим-карт

    ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников

    Генсека НАТО уличили во лжи о России

    Трамп посмертно наградил убитого соратника высшей наградой США

    Российский игрок клуба НХЛ рассказал о шоке от американского президента

    Популярная 60-летняя актриса показала грудь в едва распахнутом халате

    Арестован экс-глава администрации президента Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости