В России оценили «заигрывания» Лукашенко с Трампом

Политолога Жарихин: Лукашенко заигрывает с США, но получается у него не очень

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается заигрывать с американским коллегой Дональдом Трампом, однако получается у него не очень. Такую оценку действиям белорусского лидера дал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью MK.RU.

По его словам, попытки Лукашенко вести равную игру с Трампом могут привести к тому, что глава Белого дома его «переиграет», поскольку у США и Белоруссии слишком разный военный и политический вес. Политолог напомнил, что Лукашенко «милостиво» выпустил оппозиционеров, однако «ни один самолет "Белавиа" после этого так никуда и не полетел».

«С приходом Трампа все играют в "сделки". Лукашенко тоже этого хочется. В одну сделку он уже сыграл. Он хочет предпринять еще одну попытку, потому что думает, что сейчас нельзя отсиживаться за спиной России, надо показать, что Белоруссия независимая страна, которая отстаивает свои интересы. Но не очень хорошо получается», — считает эксперт.

Ранее Лукашенко согласился на большую сделку с США, если будут учтены интересы Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что Минск будет ждать от Вашингтона условий будущей сделки.