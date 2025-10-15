В России предложили вернуть один документ в советском формате

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вернуть советский формат свидетельства о рождении. Об этом пишет RT.

Чиновник считает, что современный документ является типовым, тогда как свидетельство старого образца «с первого взгляда вселяло чувство патриотизма и гордости за страну». Он также указал, что дизайн личных документов «обладает важной воспитательной функцией, олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности России».

Ветров уже обратился с соответствующим письмом к министру юстиции Константину Чуйченко.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал дизайн денег и документов в России. «Все отечественные документы не просто плохо выглядят, они выглядят унизительно. Что свидетельство о рождении, что паспорт, что деньги наши, конечно, — один большой кусок позора», — заявил он, уточнив, что считает неудачным этот дизайн, появившийся в 1990-х годах.