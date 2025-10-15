Экономика
14:55, 15 октября 2025Экономика

Великобритания резко расширила антироссийские санкции

Великобритания ввела санкции против РФ в отношении НСПК, ряда банков и компаний
Дмитрий Воронин

Фото: Paul Hackett / Reuters

Великобритания резко расширила антироссийский санкционный список, увеличив его сразу на 90 позиций. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень, в частности, были внесены Национальная система платежных карт (НСПК), ряд банков и компаний, а также 51 судно, якобы связанное с РФ.

Кроме того, под рестрикции попали «Лукойл», China Merchants Bank, а также ряд поставщиков микроэлектроники из Китая и Турции.

Созданная в 2014 году НСПК — оператор карт «Мир» — с февраля 2024-го находится под санкциями США. В прошлом месяце глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала введение ограничений в отношении российской платежной системы в рамках 19-го пакета санкций ЕС.

