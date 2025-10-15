Из жизни
07:00, 15 октября 2025Из жизни

Водитель фургона начал смотреть порно на ходу и погубил ехавшую на праздник пенсионерку

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

В Великобритании приговорили к девяти годам тюрьмы водителя, который включил порно на телефоне на ходу и устроил смертельную аварию. Об этом сообщает WalesOnline.

ДТП, виновником которого стал 49-летний Дэниел Барри Коберн, произошло 5 августа 2023 года. Мужчина двигавшийся по шоссе в графстве Хартфордшир на фургоне Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, которым управляла 81-летняя Бетан Фрейзер-Эндрюс. Прибывшие на место происшествия медики спасти пенсионерку не смогли.

В ходе следствия выяснилось, что в момент аварии Кобрен смотрел на своем мобильном телефоне контент для взрослых. Кроме того, в его крови обнаружили смесь алкоголя, кокаина и метамфетаминов. Мужчина сразу же признался вину, однако потом пытался добиться смены статьи на более легкую.

29 сентября суд приговорил его к девяти годам тюрьмы и лишил прав на 13 лет. Вынося окончательное решение, судья заявил, что это худший случай безрассудного вождения, который он видел в своей жизни. Родные Фрейзер-Эндрюс рассказали, что, несмотря на солидный возраст, она была очень активной, увлекалась теннисом и живописью, а в момент аварии ехала на семейный праздник.

Ранее сообщалось, что В Великобритании дальнобойщика приговорили к 10 годам тюрьмы за смертельное ДТП в графстве Ланкашир. Водитель большегруза также смотрел порно за рулем.

