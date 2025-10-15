Возможности сетецентрического Type 100 проверили на учениях в Китае

Новый китайский танк Type 100, который показали на параде 3 сентября, продемонстрировал на учениях способность действовать в составе сетецентрических структур. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Концепция сетецентрической войны ориентирована на повышение возможностей войск за счет объединения отдельных боевых единиц в сеть. В ходе недавних учений Народно-освободительной армии Китая экипажи Type 100 проверили взаимодействие в рамках единой сети. Командир экипажа танка рассказал, что оборудование машины позволяет ему координировать действия как со своим батальоном, так и с подразделениями поддержки из других родов войск. На учениях танкисты взаимодействовали с расчетами систем радиоэлектронной борьбы, артиллерийских установок и беспилотников.

Отмечается, что усовершенствованные снаряды Type 100 дают возможность уверенно поражать современные танки, несмотря на орудие относительно малого калибра 105 миллиметров. При этом сетецентрические возможности позволяют танку работать в качестве разведывательной машины.

«Он может использовать свои датчики и каналы передачи данных для нанесения ударов высокоточной управляемой артиллерией или барражирующими боеприпасами», — пишет издание.

В сентябре в сети обратили внимание на ролик, демонстрирующий тихую работу двигателя Typе 100. Танк с гибридной силовой установкой работает тише машин с полноразмерными дизельными двигателями.

