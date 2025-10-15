Бывший СССР
19:54, 15 октября 2025

ВС России продвинулись в Волчанске

ВС России взяли под контроль здание хлебозавода в Волчанске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в Волчанске и взяли здание местного хлебозавода. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российская армия, в частности, смогла взять под контроль здание местного хлебозавода», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также развивают наступление западнее Синельниково.

Ранее сержант украинской армии Роман Кондратюк заявил, что Вооруженные силы Украины под Красноармейском оказались в критическом положении. По его словам, из-за продвижения у Удачного на направлении складывается угроза оперативного окружения.

