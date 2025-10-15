Силовые структуры
10:47, 15 октября 2025Силовые структуры

Задержание иностранного вербовщика в российском аэропорту попало на видео

В Краснодарском крае задержанный за вербовку россиян попал на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали жителя Туапсе в международном аэропорту Сочи по подозрению в вербовке людей в террористическую организацию, это попало на видео. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На кадрах оперативной съемки силовики выбегают из автомобиля, припаркованного в аэропорту и задерживают троих мужчин. Один из задержанных рассказал, что собрался улететь в Грузию и служить Украине. После этого их доставляют в отдел для допроса.

По данным ведомства, молодой человек по указанию иностранного куратора в интернете нашел трех человек, которые вместе с ним должны были покинуть территорию России, а затем вступить в террористическую организацию на Украине.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в аэропорту вербовщика россиян для отправки на Украину.

