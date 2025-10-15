Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:41, 15 октября 2025Силовые структуры

Задержание женщин-террористок в российском регионе попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием женщин-террористок в Крыму
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала задержание в Крыму женщин-террористок. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС

На видео снято, как правоохранители проводят обыск у первой фигурантки. Затем показано, как она в сопровождении сотрудников ФСБ садится в служебный автомобиль. Задержание второй проходило в темное время суток. Силовики ворвались к ней и задержали. Также вечером произошло третье задержание. Вооруженные сотрудники ФСБ вскрыли дверь здания, провели обыск и вывели третью подозреваемую.

Ранее сообщалось, что задержанные — члены законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО). Они распространяли среди крымских мусульман основанную на доктрине так называемого всемирного халифата идеологию МТО и на подпольных собраниях вербовали новых сторонников.

В отношении них возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Раскрыты заработки на гастрольном туре Павла Воли

    В Приамурье полицейские спасли косулю

    Королева приехала в постсоветскую страну

    Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

    Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

    Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

    В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости