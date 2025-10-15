Задержание женщин-террористок в российском регионе попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием женщин-террористок в Крыму

ФСБ России показала задержание в Крыму женщин-террористок. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС

На видео снято, как правоохранители проводят обыск у первой фигурантки. Затем показано, как она в сопровождении сотрудников ФСБ садится в служебный автомобиль. Задержание второй проходило в темное время суток. Силовики ворвались к ней и задержали. Также вечером произошло третье задержание. Вооруженные сотрудники ФСБ вскрыли дверь здания, провели обыск и вывели третью подозреваемую.

Ранее сообщалось, что задержанные — члены законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО). Они распространяли среди крымских мусульман основанную на доктрине так называемого всемирного халифата идеологию МТО и на подпольных собраниях вербовали новых сторонников.

В отношении них возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).