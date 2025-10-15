Мир
12:39, 15 октября 2025Мир

Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о «высокой цене», которую Москва якобы заплатит за отказ от переговоров по Украине, подтверждают нацеленность Франции на эскалацию с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, это попытка отвлечь страну от внутреннего политического кризиса и экономических проблем и навязать России требования киевского режима и его кураторов.

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что подобные угрозы из уст западных политиков Россия слышит уже на протяжении многих лет.

Ранее Макрон пригрозил России расплатой в случае нежелания переговоров. Он отметил, что если Россия продолжит «упорствовать в своем воинственном упрямстве», ей придется за это заплатить.

