07:55, 15 октября 2025Экономика

Названы причины для запрета продажи БАДов в России

Роспотребнадзор опубликовал проект списка критериев для запрета продажи БАДов
Платон Щукин
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Проект списка критериев, на основании которых можно будет запрещать продажу биологически активной добавки (БАД), автором которого выступил Роспотребнадзор, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Причиной для такого решения может стать отсутствие государственной регистрации на продажу, наличие в составе препарата запрещенных в России веществ или нормируемых веществ в незаконных количествах, реализация под видом пищевых добавок, а также отсутствие необходимой и достоверной информации о самих БАДах,их изготовителе и продавце.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 марта.

Ранее в октябре правительство включило требования, связанные с назначением БАДов, в сферу госконтроля. До этого, в мае, Госдума приняла закон, позволяющий врачам назначать такие добавки пациентам.

Летом прошлого года Роскачество выяснило, что в свободной продаже на маркетплейсах можно найти более 400 БАДов с запрещенными веществами. В качестве примеров таких веществ организация назвала ашваганду (аитания снотворная), якорцы стелящиеся (tribulus terestis), эфедру, кава-кава и листья коки. За продажу двух последних позиций в России предусмотрена уголовная ответственность.

