Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

Глава Туапсе Бойко предупредил о возможном появлении безэкипажных катеров

В Туапсинском округе Краснодарского края возможно появление безэкипажных катеров в море. Об этом предупредил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Жители Туапсинского округа! В акватории Черного моря возможно появление безэкипажных катеров», — сообщил он и призвал всех жителей покинуть прибрежную полосу в целях безопасности. Других данных о ситуации он не привел.

Ночью в среду, 15 октября, в Туапсе объявлялась опасность атаки беспилотников. Предупреждение о возможной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовало в течение четырех часов и было отменено в 07:09 по московскому времени.

По данным Минобороны, в ночь на 15 октября силы противовоздушной обороны сбили 59 летательных аппаратов над Волгоградской, Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, а также Крымом.