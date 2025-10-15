Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 15 октября 2025Россия

Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

Глава Туапсе Бойко предупредил о возможном появлении безэкипажных катеров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Туапсинском округе Краснодарского края возможно появление безэкипажных катеров в море. Об этом предупредил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Жители Туапсинского округа! В акватории Черного моря возможно появление безэкипажных катеров», — сообщил он и призвал всех жителей покинуть прибрежную полосу в целях безопасности. Других данных о ситуации он не привел.

Ночью в среду, 15 октября, в Туапсе объявлялась опасность атаки беспилотников. Предупреждение о возможной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовало в течение четырех часов и было отменено в 07:09 по московскому времени.

По данным Минобороны, в ночь на 15 октября силы противовоздушной обороны сбили 59 летательных аппаратов над Волгоградской, Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, а также Крымом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости