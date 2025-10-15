Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

Жители Тывы сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

Жители Тывы сообщили о напугавшем их столбе дыма в виде гриба. Момент взрыва сняли на видео, ролик опубликовал «Подъем» в Telegram.

На опубликованных кадрах можно увидеть похожее на гигантский гриб огненное облако. Со слов очевидцев, было слышно в разных районах столицы республики Кызыла и окружающих город поселках. Жители изначально предположили, что взрыв мог быть следствием падения метеорита или началом боевых действий.

Издание выяснило, что взрыв не был чрезвычайным происшествием. По данным МЧС, Тувинская горнорудная компания проводила взрывные работы на территории Кызылского района.

Ранее жители Киржачского района Владимирской области сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва в районе воинской части, который произошел в апреле 2025 года. В Минобороны тогда сообщили, что ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.