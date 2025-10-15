Знаменитый спортсмен перенес седьмую операцию на позвоночнике

People: Гольфисту Тайгеру Вудсу заменили межпозвоночный диск

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс перенес седьмую операцию на позвоночнике. Об этом пишет издание People.

По словам 49-летнего спортсмена, недавно он почувствовал боль и скованность в спине. Анализы нашли у него грыжу межпозвонкового диска, разрушение самого диска и повреждение позвоночного канала. «Я принял решение о замене межпозвонкового диска и уже знаю, что оно было правильным для моих здоровья и спины», — заявил Вудс.

Операция прошла 10 октября. Спортсмен не раскрыл, как долго будет восстанавливаться и не сможет играть в гольф.

Первой операцией Тайгера Вудса на спине была микродискэктомия в 2014 году. Ее пришлось провести из-за защемления нерва. Вскоре он перенес повторную микродискэктомию, а затем еще одну — для устранения постоянного дискомфорта в спине. В 2017 и 2021 годах Вудсу были проведены еще две операции по микродискэктомии. В сентябре 2024 года спортсмену провели микродекомпрессию позвоночного канала, чтобы устранить защемление нерва в пояснице.

