Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:32, 15 октября 2025Забота о себе

Знаменитый спортсмен перенес седьмую операцию на позвоночнике

People: Гольфисту Тайгеру Вудсу заменили межпозвоночный диск
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Phelan M. Ebenhack / AP

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс перенес седьмую операцию на позвоночнике. Об этом пишет издание People.

По словам 49-летнего спортсмена, недавно он почувствовал боль и скованность в спине. Анализы нашли у него грыжу межпозвонкового диска, разрушение самого диска и повреждение позвоночного канала. «Я принял решение о замене межпозвонкового диска и уже знаю, что оно было правильным для моих здоровья и спины», — заявил Вудс.

Операция прошла 10 октября. Спортсмен не раскрыл, как долго будет восстанавливаться и не сможет играть в гольф.

Материалы по теме:
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016

Первой операцией Тайгера Вудса на спине была микродискэктомия в 2014 году. Ее пришлось провести из-за защемления нерва. Вскоре он перенес повторную микродискэктомию, а затем еще одну — для устранения постоянного дискомфорта в спине. В 2017 и 2021 годах Вудсу были проведены еще две операции по микродискэктомии. В сентябре 2024 года спортсмену провели микродекомпрессию позвоночного канала, чтобы устранить защемление нерва в пояснице.

Ранее звезда фильма «300 спартанцев» Джерард Батлер рассказал, что получил серьезную травму на съемках картины «Охота на воров 2: пантера». По словам актера, перед съемками он перенес тяжелую операцию, через некоторое время после которой полностью порвал крестообразную связку в колене.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

    Стало известно о прорыве обороны ВСУ на покровском направлении

    Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости