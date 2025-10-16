Силовые структуры
11:16, 16 октября 2025

Адвокат рассказал о будущем уголовных дел после смерти жавшего Путину руку генерала

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Evgeny Loginov / YouTube

После смерти ветерана Великой Отечественной войны генерал-полковника Николая Кизюна, пожавшего на параде Победы руку президенту России Владимиру Путину, дело будет приостановлено на шесть месяцев. Об этом адвокат покойного Александр Зорин рассказал изданию «МК».

По словам адвоката, когда наследники вступят в права, они продолжат дело против противоположной стороны. Если решение суда вступит в законную силу без апелляции, они примут все по существу. Если будет жалоба, процесс продлится дольше, до полугода. Защита намерена добиваться продолжения расследования и очищения имени ставшего жертвой аферистов ветерана.

Николай Фадеевич Кизюн — кавалер ордена Октябрьской Революции, двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды, орденов «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней. Ветеран постоянно участвовал в парадах Победы.

В феврале 2025 года Кизюн лишился сына. Через 11 дней после этого к пенсионеру без предупреждения пришла вдова покойного с сыном и нотариусом. Родственники убедили ветерана с плохим слухом и зрением подписать документы, заявив, что сделать это попросил его сын. Пенсионер согласился и в результате лишился прав на квартиру, сбережения покойного и другое имущество, которые мог получить по наследству.

Кизюн обратился в суд, однако ему отказали в наложении запрета на выдачу свидетельства о наследстве. Зорин отметил, что при подписании документов нотариус вдовы Александр Федорченко допустил грубые нарушения. Он не предупредил пенсионера о визите заранее, не зачитал текст отказа от наследства вслух и не объяснил последствия подписания бумаг.

