Аэропорты Самары и Саратова ограничили полеты

Росавиация: Аэропорты Курумоч и Гагарин ограничили полеты в целях безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты. Речь идет о воздушных гаванях Курумоч в Самаре и Гагарине в Саратове, об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры по ограничению на прием и выпуск поздушных судов введены с 03.07 по московскому времени. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель ведомства.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Тамбова. Также с вечера 15 октября до 03.03 16 октября действовали аналогичные меры в аэропорту Волгограда.

