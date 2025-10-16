Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Тамбова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

15 октября аэропорт Волгограда временно ограничил работу.

До этого в аэропортах Краснодара и Астрахани ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В ночь на 13 октября временные ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.