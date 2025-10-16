Мир
Австрийский полковник объяснил ход СВО после поставок Киеву Tomahawk

Полковник Райснер: Поставка Киеву Tomahawk не сможет повлиять на ход СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy / Global Look Press

Украина должна смириться с тем, что поставки дальнобойных ракет Tomahawk не смогут переломить ход специальной военной операции (СВО) в ее пользу. Об этом австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с Berliner Zeitung.

Райснер напомнил, что предыдущие системы — например, HIMARS — также демонстрировали краткосрочную эффективность, однако российская армия быстро адаптировалась. Полковник призвал трезво оценивать оперативную обстановку на фронте. По его мнению, поставки Tomahawk поспособствуют новой эскалации конфликта.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что никакое оружие не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход боевых действий в свою пользу.

